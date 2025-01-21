Северокорейский военный, взятый в плен десантниками Вооруженных Сил Украины в Курской области, был ранен, и, вероятно, пытался покончить с собой. Об этом рассказали военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Украинский боец Максим утверждает, что все началось со штурма, продолжавшегося в течение дня (ориентировочно с 06:00 до 21:00). Был большой натиск корейцев, добавил он.

Десантник Сергей рассказал, что по рации пришел приказ усилить бдительность на этом направлении.

"Мы их подпустили больше впритык, сразу трех мужчин затрехсотили. Выяснилось, что там были и двухсотые. Очень сильно наши дроны нам помогали. Если бы не дроны, если бы они не говорили, с какой стороны посадки они стараются зайти. Сбросы, очень хорошо отработал наш миномет", – объяснил он.

Военный добавил, что до 15:00 ВСУ сдерживали наступление, не выдвигаясь вперед и вели бой со своих позиций. Впоследствии северокорейские солдаты поняли, что подкрепление не подходит, поэтому начали отходить.

Боец 95-й бригады Павел рассказал, что к концу дня оператор БпЛА заметил двигавшегося человека. Украинские военные, подойдя, увидели солдата с узкими глазами, который не говорил ни на украинском, ни на русском, ни на английском языке.

По словам украинского бойца, мужчина был вооружен ножом и гранатой, а также имел при себе колбасу.

"Он был ранен. Челюсть у него была перевязана и рука. Видно, что ему кто-то оказывал помощь, однозначно. Одной рукой он бы не оказал себе эту помощь", — объяснил военный Максим.

Также он рассказал, что во время ожидания автомобиля, который должен был забрать пленного, тот "со всего разгона ударился головой в столб". Десантник Павел считает, что такими действиями он хотел сделать что-то с собой или с украинскими военными.

"Наверное, им поступила команда не сдаваться в плен. Потому что, наверное, плен – это страшно для них", — добавил Павел.

Сергей, в свою очередь, констатировал, что северокорейские солдаты не настроены сдаваться в плен и пытаются "продержаться до конца".

"Были случаи, мы от побратимов слышали, что даже раненые, которые не в силах отползать, просто подрывались, когда приходили наши ребята", — подчеркнул он.

Во время транспортировки пленный просил украинских военных включить ему фильмы.

"Наши собратья передавали по рации, что там приняли хорошо – оказали помощь, дали есть. Он еще просил, чтобы ему включали фильмы какие-нибудь любовные. Ему включили на украинском языке, он не понимает", – отметил Павел.