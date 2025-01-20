Ушел на службу в 17 лет. Зеленский показал новые кадры допроса пленного из КНДР

По словам пленного, он до последнего не знал, что будет воевать в России и против кого вести бой

Пленный солдат КНДР (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский опубликовал еще одно видео допроса пленного солдата из Северной Кореи. Тот рассказал, что его семья не знает, где он находится, а в России его не учили обращаться с тяжелым вооружением.

"Разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировке и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных", – написал президент.

Пленный заявил, что было несколько солдат из КНДР, которых учили пользоваться тяжелой техникой в России, но сам он такой учебы не проходил.

По словам северокорейца, он проходил службу в разведывательном батальоне, а на корабле, на котором он плыл в Россию, находились еще более 100 солдат из КНДР.

"Я помню, что это был не военный корабль, а просто паром для перевозки грузов... Те люди, с которыми я был на пароме, те и были в поезде", – сказал пленный и добавил, что никакого груза с ними не было, были только люди.

Также пленный рассказал, что пошел служить на срочную службу в КНДР сразу после окончания школы в 17 лет, как и все мужчины. Он поступил на разведывательное отделение.

На вопрос о желании дать правдивые показания об участии в войне России против Украины, пленный заявил, что до последнего якобы не знал, что будет воевать в России и против кого вести бой.

Что касается потерь, то пленный сообщил о большом количестве пострадавших при выходе из боя "третьего числа". Однако о масштабных потерях, по его словам, ему ничего не известно.

Также он сообщил, что мало знал о мире за пределами Северной Кореи, а о Южной Корее знал лишь то, что там меньше гор, чем в КНДР.