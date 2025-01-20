Ушел на службу в 17 лет. Зеленский показал новые кадры допроса пленного из КНДР
Президент Владимир Зеленский опубликовал еще одно видео допроса пленного солдата из Северной Кореи. Тот рассказал, что его семья не знает, где он находится, а в России его не учили обращаться с тяжелым вооружением.
"Разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировке и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных", – написал президент.
Пленный заявил, что было несколько солдат из КНДР, которых учили пользоваться тяжелой техникой в России, но сам он такой учебы не проходил.
По словам северокорейца, он проходил службу в разведывательном батальоне, а на корабле, на котором он плыл в Россию, находились еще более 100 солдат из КНДР.
"Я помню, что это был не военный корабль, а просто паром для перевозки грузов... Те люди, с которыми я был на пароме, те и были в поезде", – сказал пленный и добавил, что никакого груза с ними не было, были только люди.
Также пленный рассказал, что пошел служить на срочную службу в КНДР сразу после окончания школы в 17 лет, как и все мужчины. Он поступил на разведывательное отделение.
На вопрос о желании дать правдивые показания об участии в войне России против Украины, пленный заявил, что до последнего якобы не знал, что будет воевать в России и против кого вести бой.
Что касается потерь, то пленный сообщил о большом количестве пострадавших при выходе из боя "третьего числа". Однако о масштабных потерях, по его словам, ему ничего не известно.
Также он сообщил, что мало знал о мире за пределами Северной Кореи, а о Южной Корее знал лишь то, что там меньше гор, чем в КНДР.
- 11 января президент Зеленский сообщил, что украинские защитники взяли в плен двух солдат из Северной Кореи в Курской области. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинскую плен и выжили после полученных ранее ранений.
- У одного из северокорейских военных, которого взяли в плен украинские бойцы в Курской области, нашли военный билет на имя реального россиянина.
- 14 января Зеленский опубликовал часть допроса пленного солдата из КНДР. Он сообщил, что его оставили раненым, а через несколько дней его взяли в плен.
- Южная Корея заявила, что готова забрать у Украины пленных из КНДР, если те об этом попросят.