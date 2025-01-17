Зеленский наградил воина, погибшего в рукопашном бою, и тех, кто взял в плен солдат КНДР

Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество"

Вручение медалей (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины Дмитрию Масловскому, погибшему в рукопашном бою с российским солдатом. Также награды получили военные, пленившие первых солдат из Северной Кореи, сообщил президент.

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Старший солдат Масловский служил в 71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск. Он погиб 17 ноября 2024, а видео рукопашного боя с врагом облетело сеть в начале января 2025 года.

"Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина будет всегда помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина", – отметил президент.

Дмитрий Масловский, видео скриншот

Награды также получили воины, которым удалось пленить первых солдат из Северной Кореи на Курском направлении. Президент вручил им ордена ІІІ степени Богдана Хмельницкого и "За мужество".

Речь идет о бойцах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и воинах Сил специальных операций Украины – Отдельного центра специальных операций "Запад" имени князя Изяслава Мстиславича.