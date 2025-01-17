Зеленський нагородив воїна, який загинув у рукопашному бою, і тих, хто полонив солдатів КНДР

Президент відзначив військових орденами Богдана Хмельницького та "За мужність"

Вручення медалей (скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України Дмитру Масловському, який загинув у рукопашному бою з російським солдатом. Також нагороди отримали військові, які полонили перших солдатів з Північної Кореї, повідомив президент.

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Старший солдат Масловський служив у 71 окремій єгерській бригаді Десантно-штурмових військ. Він загинув 17 листопада 2024 року, а відео рукопашного бою з ворогом облетіло мережу на початку січня 2025 року.

"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", – зазначив президент.

Дмитро Масловський (Сриншот з відео)

Нагороди також отримали воїни, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку. Президент вручив їм ордени ІІІ ступеня Богдана Хмельницького та "За мужність".

Йдеться про бійців 95 окремої десантно-штурмової бригади і воїнів Сил спеціальних операцій України – Окремого центру спеціальних операцій "Захід" імені князя Ізяслава Мстиславича.