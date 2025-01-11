ВСУ взяли в плен военных из Северной Кореи – те уже общаются с СБУ: фото
Украинские защитники в Курской области взяли в плен солдат из Северной Кореи, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Это два солдата, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями Службы безопасности Украины", - написал он.
По словам президента, это была непростая задача, поскольку обычно россияне и другие военные из КНДР добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия Северной Кореи в войне против Украины.
Захватить в плен этих двух корейцев удалось украинским воинам тактической группы №84 Сил специальных операций ВСУ и десантникам.
Зеленский отметил, что как и всем пленникам, эти солдаты из КНДР получают необходимую медицинскую помощь.
Глава государства поручил СБУ обеспечить журналистам доступ к этим пленникам.
"Мир должен знать, что происходит", – пояснил президент.
В военном билете одного из пленных фейковым местом рождения и выдачи документа указана Республика Тыва (депрессивный азиатский регион в составе РФ). Ранее уже публиковались подобные восторженные документы корейцев, где тоже были даны о якобы их принадлежности к Тыве.
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