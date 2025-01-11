ВСУ взяли в плен военных из Северной Кореи – те уже общаются с СБУ: фото

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Украинские защитники в Курской области взяли в плен солдат из Северной Кореи, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Это два солдата, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями Службы безопасности Украины", - написал он.

По словам президента, это была непростая задача, поскольку обычно россияне и другие военные из КНДР добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия Северной Кореи в войне против Украины.

Захватить в плен этих двух корейцев удалось украинским воинам тактической группы №84 Сил специальных операций ВСУ и десантникам.

Зеленский отметил, что как и всем пленникам, эти солдаты из КНДР получают необходимую медицинскую помощь.

Глава государства поручил СБУ обеспечить журналистам доступ к этим пленникам.

"Мир должен знать, что происходит", – пояснил президент.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

В военном билете одного из пленных фейковым местом рождения и выдачи документа указана Республика Тыва (депрессивный азиатский регион в составе РФ). Ранее уже публиковались подобные восторженные документы корейцев, где тоже были даны о якобы их принадлежности к Тыве.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

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