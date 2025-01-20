Пішов на службу у 17 років. Зеленський показав нові кадри допиту полоненого з КНДР

За словами полоненого, він до останнього не знав, що воюватиме у Росії та проти кого вестиме бій

Полонений солдат КНДР (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський опублікував ще одне відео допиту полоненого солдата з Північної Кореї. Той розповів, що його родина не знає, де він перебуває, а в Росії його не навчали поводитися з важким озброєнням.

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"Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених", – написав президент.

Полонений заявив, що було кілька солдатів з КНДР, яких навчали користуватися важкою технікою в Росії, але сам він такого навчання не проходив.

За словами північнокорейця, він проходив службу у розвідувальному батальйоні, а на кораблі, яким він плив до Росії, перебували ще понад 100 солдатів з КНДР.

"Я пам'ятаю, що це був не військовий корабель, а просто паром для перевезення вантажів... Ті люди, з якими я був на паромі, ті й були у поїзді", – сказав полонений і додав, що жодного вантажу з ними не було, були тільки люди.

Також полонений розповів, що пішов служити на строкову службу у КНДР одразу після закінчення школи о 17 років, як і всі чоловіки. Він вступив на розвідувальне відділення.

На питання про бажання дати правдиві свідчення про участь у війні Росії проти України, полонений заявив, що до останнього нібито не знав, що воюватиме у Росії й проти кого вестиме бій.

Що стосується втрат, то полонений повідомив про велику кількість постраждалих під час виходу з бою "третього числа". Однак про масштабні втрати, за його словами, йому нічого не відомо.

Також він повідомив, що мало знав про світ за межами Північної Кореї, а про Південну Корею знав лише те, що там менше гір, ніж у КНДР.