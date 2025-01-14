Південна Корея готова забрати в України до себе полонених із КНДР, якщо ті про це попросять
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Уряд Південної Кореї планує провести консультації з Україною щодо передання їй полонених солдатів із КНДР, якщо ті про це попросять. Про це заявив речник південнокорейського Міністерства закордонних справ Лі Чже Вун, передає агенція Yonhap.

"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією, [уряд] планує провести переговори з Україною, якщо вони [військові з КНДР] попросять про дезертирство до Південної Кореї", – заявив посадовець.

Згідно з Конституцією Південної Кореї, увесь Корейський півострів належить до її території, й фактично документ визнає усіх жителів півострова громадянами країни.

Водночас речник МЗС додав, що жоден із двох узятих Україною в полон солдатів із КНДР не висловлював наміру втекти до Південної Кореї.

Посадовець зазначив, що відповідні органи Південної Кореї наразі спілкуються з Україною щодо питань, котрі стосуються цих полонених.

Раніше, 12 січня, Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що Україна взяла у полон двох солдатів із КНДР.

"[Ми] продовжимо ділитися інформацією щодо північнокорейських полонених у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", – заявило відомство.

У південнокорейській розвідці оцінюють втрати КНДР на Курщині у щонайменше 300 убитих та близько 2700 поранених.

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