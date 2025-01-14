Південна Корея готова забрати в України до себе полонених із КНДР, якщо ті про це попросять
Уряд Південної Кореї планує провести консультації з Україною щодо передання їй полонених солдатів із КНДР, якщо ті про це попросять. Про це заявив речник південнокорейського Міністерства закордонних справ Лі Чже Вун, передає агенція Yonhap.
"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією, [уряд] планує провести переговори з Україною, якщо вони [військові з КНДР] попросять про дезертирство до Південної Кореї", – заявив посадовець.
Згідно з Конституцією Південної Кореї, увесь Корейський півострів належить до її території, й фактично документ визнає усіх жителів півострова громадянами країни.
Водночас речник МЗС додав, що жоден із двох узятих Україною в полон солдатів із КНДР не висловлював наміру втекти до Південної Кореї.
Посадовець зазначив, що відповідні органи Південної Кореї наразі спілкуються з Україною щодо питань, котрі стосуються цих полонених.
Раніше, 12 січня, Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що Україна взяла у полон двох солдатів із КНДР.
"[Ми] продовжимо ділитися інформацією щодо північнокорейських полонених у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", – заявило відомство.
У південнокорейській розвідці оцінюють втрати КНДР на Курщині у щонайменше 300 убитих та близько 2700 поранених.
- 11 січня президент Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.
- СБУ повідомила, що полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою Південної Кореї.
- В одного з північнокорейських військових, якого взяли у полон українські бійці у Курській області, знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.