Сырский о Курской операции: Есть надежда, что это наступление будет не последним
Александр Сырский (скриншот видео)

Операция Сил обороны в Курской области России дала надежду, что это не последнее успешное наступление Украины. В частности, эта операция показала, что нужно готовиться не только к обороне, но и к наступлению, сказал в интервью Радио Байрактар главнокомандующий Александр Сырский.

Он подвел итоги работы почти за год в должности главкома Вооруженных Сил Украины. По словам Сырского, год был напряженным из-за активных действий российской армии, но были и приятные моменты.

"У нас были и приятные новости. Когда мы провели успешное контрнаступление, наступательную операцию на Курском направлении, что значительно мотивировало наш личный состав, наших военнослужащих. Значительно подняло настроение не только у наших войск, но еще и в обществе. И, скажем, дало нам надежду на то, что это наступление будет не последнее", – сказал главком.

По его словам, Курская операция показала, что нельзя недооценивать врага и нужно всегда учиться воевать и побеждать.

Кроме этого, как отметил Сырский, нужно преобладать врага в технологическом плане, потому что Украина в первую очередь воюет именно технологиями и качеством, а не числом.

"Это нам дает возможность сохранить жизнь наших военнослужащих, наших офицеров, солдат, и это для нас самая высокая ценность. Ну и, конечно, нужно готовиться не только к обороне, а надо и наступать. Вот главный вывод", – подчеркнул Сырский.

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