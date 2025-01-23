Сырский о Курской операции: Есть надежда, что это наступление будет не последним

По словам главкома, Украина должна не только готовиться к обороне, но и наступать

Александр Сырский (скриншот видео)

Операция Сил обороны в Курской области России дала надежду, что это не последнее успешное наступление Украины. В частности, эта операция показала, что нужно готовиться не только к обороне, но и к наступлению, сказал в интервью Радио Байрактар главнокомандующий Александр Сырский.

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Он подвел итоги работы почти за год в должности главкома Вооруженных Сил Украины. По словам Сырского, год был напряженным из-за активных действий российской армии, но были и приятные моменты.

"У нас были и приятные новости. Когда мы провели успешное контрнаступление, наступательную операцию на Курском направлении, что значительно мотивировало наш личный состав, наших военнослужащих. Значительно подняло настроение не только у наших войск, но еще и в обществе. И, скажем, дало нам надежду на то, что это наступление будет не последнее", – сказал главком.

По его словам, Курская операция показала, что нельзя недооценивать врага и нужно всегда учиться воевать и побеждать.

Кроме этого, как отметил Сырский, нужно преобладать врага в технологическом плане, потому что Украина в первую очередь воюет именно технологиями и качеством, а не числом.

"Это нам дает возможность сохранить жизнь наших военнослужащих, наших офицеров, солдат, и это для нас самая высокая ценность. Ну и, конечно, нужно готовиться не только к обороне, а надо и наступать. Вот главный вывод", – подчеркнул Сырский.

1 января Сырский посетил Курское направление. Россия потеряла здесь более 38 000 солдат.

19 января Сырский рассказал, что Украина разрабатывает собственную ракетную систему как сдерживающий фактор от "Орешника".

По словам главкома, потери России за 2024 год больше, чем за два предыдущих года. Враг потерял 150 000 погибшими.