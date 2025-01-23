Сырский о Курской операции: Есть надежда, что это наступление будет не последним
Операция Сил обороны в Курской области России дала надежду, что это не последнее успешное наступление Украины. В частности, эта операция показала, что нужно готовиться не только к обороне, но и к наступлению, сказал в интервью Радио Байрактар главнокомандующий Александр Сырский.
Он подвел итоги работы почти за год в должности главкома Вооруженных Сил Украины. По словам Сырского, год был напряженным из-за активных действий российской армии, но были и приятные моменты.
"У нас были и приятные новости. Когда мы провели успешное контрнаступление, наступательную операцию на Курском направлении, что значительно мотивировало наш личный состав, наших военнослужащих. Значительно подняло настроение не только у наших войск, но еще и в обществе. И, скажем, дало нам надежду на то, что это наступление будет не последнее", – сказал главком.
По его словам, Курская операция показала, что нельзя недооценивать врага и нужно всегда учиться воевать и побеждать.
Кроме этого, как отметил Сырский, нужно преобладать врага в технологическом плане, потому что Украина в первую очередь воюет именно технологиями и качеством, а не числом.
"Это нам дает возможность сохранить жизнь наших военнослужащих, наших офицеров, солдат, и это для нас самая высокая ценность. Ну и, конечно, нужно готовиться не только к обороне, а надо и наступать. Вот главный вывод", – подчеркнул Сырский.
- 1 января Сырский посетил Курское направление. Россия потеряла здесь более 38 000 солдат.
- 19 января Сырский рассказал, что Украина разрабатывает собственную ракетную систему как сдерживающий фактор от "Орешника".
- По словам главкома, потери России за 2024 год больше, чем за два предыдущих года. Враг потерял 150 000 погибшими.