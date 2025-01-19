150 000 погибшими. Потери россиян за 2024 больше, чем за два предыдущих года – Сырский.
За 2024 год россияне потеряли больше военных, чем за два предыдущих года полномасштабной войны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью телемарафону.
По его данным, за прошлый год потери оккупант достигли более 434 000 личного состава.
Из этого числа около 150 000 – погибшие, отметил Сырский.
По состоянию на 19 января Генштаб оценивал потери РФ в 818 740 погибших и раненых оккупантов.
- 9 января глава Пентагона США сообщил, что Россия потеряла более 700 000 военных в Украине – потери превысили две трети общей численности армии РФ, которая была до начала полномасштабного вторжения в Украину.