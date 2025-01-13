Южная Корея раскрыла массовые потери солдат КНДР в Курской области и объяснила причины

В Сеуле отметили, что военные Северной Кореи пытаются отстреливаться от дальнобойных дронов и не понимают современной войны

Войска КНДР (Иллюстративное фото – North Korean Central News Agency (KCNA)

Не менее 300 северокорейских солдат, направленных на войну на стороне России в Курской области, были убиты, еще около 2700 получили ранения. Об этом сообщило законодателям в понедельник 13 января разведывательное агентство Южной Кореи, передают Yonhap News.

Национальная разведывательная служба (NIS) поделилась этой информацией с законодателями во время закрытого заседания парламентского комитета по разведке, заявил представитель правящей Партии власти народа Ли Сон Квен.

В NIS объясняют "массовые потери" северокорейских солдат их "непониманием современной войны", включая их "напрасную" стрельбу по беспилотникам дальнего радиуса действия.

Такие выводы в разведке делают, основываясь на полученном видео.

Также в разведке говорят, что Северная Корея заставила своих солдат покончить с собой, чтобы не попасть в плен живыми украинским военным.

Относительно обнародованного Украиной видео с двумя пленными северокорейскими солдатами, Ли сказал, что они не изъявили желания приехать в Южную Корею. Один из солдат сказал, что хочет остаться в Украине, когда его спросили, хочет ли он вернуться домой.

В NIS оценили, что двое солдат работали в Главном разведывательном бюро, ключевом военном разведывательном агентстве Северной Кореи.

11 января Зеленский сообщил, что украинские защитники в Курской области взяли в плен двух солдат из Северной Кореи. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.

У одного из них нашли военный билет на имя реального россиянина.

Смотрите также: "Хочу остаться в Украине". Зеленский показал допрос пленных КНДРовцев – видео