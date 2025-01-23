Сырский: 155 бригада постепенно приобретает боевые способности
Фото: Facebook Александра Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил , что 155 отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" постепенно приобретает определенные боевые способности, "отрицательные моменты и трудности" во время ее развертывания в Украине учтены.

Главком рассказал о работе на Покровском направлении, где россияне сосредотачивают основные усилия и ведут активные наступательные действия.

Особое внимание он уделил 155 бригаде. Главком отметил, что соединение постепенно приобретает определенные боевые способности, а "негативные моменты и трудности", возникшие при развертывании в Украине, были проанализированы, сделаны выводы, которые будут учитываться при дальнейшей подготовке военных.

Сырский поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, откликнувшейся на просьбу создать механизированную бригаду для Украины.

Он отметил, что французская сторона выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению 155 бригады.

Накануне, 22 января, суд избрал меру пресечения для бывшего командира 115 бригады Дмитрия Рюмшина, подозреваемого в массовых случаях самовольного покидания части его подчиненными. Военному присудили два месяца ареста с альтернативой залога в 95 млн грн.

СПРАВКА
31 декабря 2024 журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинуло 1700 военнослужащих.

Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.

ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве. 155 бригада проходила обучение во Франции и оснащалась этой страной.

Читайте также
Командующий Сухопутными войсками – про события в 155 бригаде: Ряд фактов имел место
война155 бригадаалександр сырскийПокровсканна киевскаясзч