Сырский: 155 бригада постепенно приобретает боевые способности

Главком отметил, что Франция выполнила все свои обязательства по соединению

Фото: Facebook Александра Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил , что 155 отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" постепенно приобретает определенные боевые способности, "отрицательные моменты и трудности" во время ее развертывания в Украине учтены.

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Главком рассказал о работе на Покровском направлении, где россияне сосредотачивают основные усилия и ведут активные наступательные действия.

Особое внимание он уделил 155 бригаде. Главком отметил, что соединение постепенно приобретает определенные боевые способности, а "негативные моменты и трудности", возникшие при развертывании в Украине, были проанализированы, сделаны выводы, которые будут учитываться при дальнейшей подготовке военных.

Сырский поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, откликнувшейся на просьбу создать механизированную бригаду для Украины.

Он отметил, что французская сторона выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению 155 бригады.

Накануне, 22 января, суд избрал меру пресечения для бывшего командира 115 бригады Дмитрия Рюмшина, подозреваемого в массовых случаях самовольного покидания части его подчиненными. Военному присудили два месяца ареста с альтернативой залога в 95 млн грн.

СПРАВКА 31 декабря 2024 журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло 31 декабря 2024 журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинуло 1700 военнослужащих. Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными. ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве. 155 бригада проходила обучение во Франции и оснащалась этой страной.