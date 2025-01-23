Сырский: 155 бригада постепенно приобретает боевые способности
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил , что 155 отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" постепенно приобретает определенные боевые способности, "отрицательные моменты и трудности" во время ее развертывания в Украине учтены.
Главком рассказал о работе на Покровском направлении, где россияне сосредотачивают основные усилия и ведут активные наступательные действия.
Особое внимание он уделил 155 бригаде. Главком отметил, что соединение постепенно приобретает определенные боевые способности, а "негативные моменты и трудности", возникшие при развертывании в Украине, были проанализированы, сделаны выводы, которые будут учитываться при дальнейшей подготовке военных.
Сырский поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, откликнувшейся на просьбу создать механизированную бригаду для Украины.
Он отметил, что французская сторона выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению 155 бригады.
Накануне, 22 января, суд избрал меру пресечения для бывшего командира 115 бригады Дмитрия Рюмшина, подозреваемого в массовых случаях самовольного покидания части его подчиненными. Военному присудили два месяца ареста с альтернативой залога в 95 млн грн.
Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.
ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве. 155 бригада проходила обучение во Франции и оснащалась этой страной.
- 7 января Генштаб ВСУ сообщил, что 155 бригада, усиленная беспилотниками, сейчас выполняет задачи возле Покровска Донецкой области в полном составе.
- 8 января командующий Сухопутными войсками Драпатий заявил, что доложил президенту Зеленскому о ситуации в 155 бригаде. По его словам, военные этой бригады, созданной при поддержке Франции, сталкиваются с вызовами, которые сейчас решает командование.
- 19 января Генштаб сообщил, что в войсках приступила к работе комплексная группа во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ полковника Олега Апостола. Отмечается, что эта группа работает во вновь 156 бригаде, а ошибки во время формирования и подготовки 155 ОМБр были учтены.