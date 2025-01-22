Скандал с СЗЧ: бывшего комбрига 155 ОМБр взяли под стражу
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего командира 155 бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на адвоката подозреваемого Богдана Забару.
Согласно решению Печерского районного суда Киева, военный будет находиться под стражей 60 суток, однако есть и альтернатива – 90 млн грн залога.
Адвокат сообщил, что сторона защиты планирует подать апелляцию на такое решение.
Суд проходил в закрытом режиме: этого требовала прокуратура, но адвокаты из-за резонанса дела хотели открытого процесса.
Рюмшина подозревают в массовых случаях самовольного ухода из части его подчиненными, но он утверждает, что вовремя информировал правоохранителей о таких случаях, когда они происходили.
Военный отметил, что он мог разве что сообщать о СЗЧ с задержкой по объективным причинам.
Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.
ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве. 155 бригада проходила обучение во Франции и оснащалась этой страной.
- 7 января Генштаб ВСУ сообщил, что 155 бригада, усиленная беспилотниками, сейчас выполняет задачи возле Покровска Донецкой области в полном составе.
- 8 января командующий Сухопутными войсками Драпатый заявил, что доложил президенту Зеленскому о ситуации в 155 бригаде. По его словам, военные этой бригады, созданной при поддержке Франции, сталкиваются с вызовами, которые сейчас решает командование.
- 19 января Генштаб сообщил, что в войсках приступила к работе комплексная группа во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ полковника Олега Апостола. Отмечается, что эта группа работает в новосозданной 156 бригаде, а ошибки во время формирования и подготовки 155 ОМБр были учтены.