Скандал с СЗЧ: бывшего комбрига 155 ОМБр взяли под стражу

Рюмшин утверждает, что вовремя информировал правоохранителей о таких случаях, а задержки могли возникнуть по объективным причинам

Дмитрий Рюмшин (Фото: Суспильне)

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего командира 155 бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на адвоката подозреваемого Богдана Забару.

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Согласно решению Печерского районного суда Киева, военный будет находиться под стражей 60 суток, однако есть и альтернатива – 90 млн грн залога.

Адвокат сообщил, что сторона защиты планирует подать апелляцию на такое решение.

Суд проходил в закрытом режиме: этого требовала прокуратура, но адвокаты из-за резонанса дела хотели открытого процесса.

Рюмшина подозревают в массовых случаях самовольного ухода из части его подчиненными, но он утверждает, что вовремя информировал правоохранителей о таких случаях, когда они происходили.

Военный отметил, что он мог разве что сообщать о СЗЧ с задержкой по объективным причинам.

СПРАВКА 31 декабря 2024 года журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло 31 декабря 2024 года журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинуло 1700 военнослужащих. Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными. ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве. 155 бригада проходила обучение во Франции и оснащалась этой страной.

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