Правоохранители заявили об обнаружении новых фактов по делу и задержали бывшего командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков". Имя фигуранта не объявляют, но из деталей дела следует, что речь идет о генерале Юрии Галушкине.

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Государственное бюро расследований пишет, что во взаимодействии со Службой безопасности Украины выявили новые факты по делу о прорыве россиянами границы в Харьковской области в мае 2024 года.

По данным следствия, во время обороны Липцев экс-командующий ОТУ "Харьков" неверно оценил потенциал врага и обстановку на участке фронта и своими действиями также способствовал самовольному уходу с поля бойцами 125 бригады Территориальной обороны.

Утверждается, что военный проигнорировал имеющиеся разведывательные данные, оценил наступление окупантов на этом участке как "маловероятный" и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что и привело к трагическим событиям на фронте.

"Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 отдельной бригады ТРО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова с артиллерии обстреливать ДБР.

Также, добавляет ведомство, в результате таких действий только за первые сутки российского наступления были ранены, убиты или пропали без вести почти 100 украинских военных.

Бывший командующий задержан, но подозрение ему еще не вручали. Ее планируют объявить по статье о содействии в самовольном уходе с поля боя или отказе действовать оружием. Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы.

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