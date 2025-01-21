Провал обороны Харьковской области: подозреваемых военных взяли под стражу

Бригадного генерала и полковника взяли под стражу на 60 суток

Юрий Галушкин (Фото: armyinform)

Печерский районный суд Киева 21 января избрал меры пресечения генералу и полковнику, подозреваемым в провале обороны Харьковской области во время наступления россиян весной 2024 года. Об этом сообщает Общественное.

Полковника Илью Лапина прокуроры попросили взять под стражу, и суд удовлетворил ходатайство. Он пробудет в СИЗО 60 суток, однако защитник полковника Юрий Кривко заявил, что будет подавать апелляцию.

"Мой подзащитный в зале суда пытался доказать, что он делал все доброе и хорошее, чтобы спасти жизнь людей. Он отвел с определенного боевого участка людей, считая, что нужно спасти их жизнь. Это было 10 мая 2024 года. Практически это не отступление, а маневр",– сказал Кривко.

Бывшего командующего оперативно-тактическим управлением "Харьков", бригадного генерала Юрия Галушкина также взяли под стражу на 60 суток, но с правом внесения залога 5 млн грн. Заседание было проведено в закрытом режиме.

По словам адвоката Галушкина, генерал был уволен из Вооруженных Сил Украины в 2024 году по состоянию здоровья. В настоящее время он работает в Укроборонпроме.

Также состоялось заседание по делу экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина, подозреваемого в том, что он допустил самовольное оставление части подчиненными военнослужащими. Как отмечает Радио Свобода, сторона защиты заявила об отводе судьи, а избрание меры пресечения было перенесено на 22 января.

Адвокаты Рюмшина заявили, что хотят привлечь к заседаниям суда мониторинговые миссии из Польши и Франции. В этих странах проходили обучение военные бригады.