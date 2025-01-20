ОГП: Задержан экс-командир 155 бригады ВСУ, допустивший массовое СОЧ подчиненными

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

Правоохранительные органы задержали бывшего командира 155-й бригады "Анна Киевская", допустивший самовольное оставление части подчиненными военнослужащими. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о полковнике Дмитрии Рюмшине.

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По версии следствия, будучи в должности командира, он не информировал правоохранительные органы о значительном количестве фактов самовольного оставления места службы военными, которые происходили во время подготовки соединения на территории Евросоюза, а также выполнения боевых задач на восточном фронте.

Правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем при отборе военнослужащих для прохождения обучения за границей.

Также проверяются сведения о возможных "схемах", когда за взятки военные могли уклониться от выполнения обязанностей службы.

В прокуратуре отметили, что некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, чувствуя безнаказанность за такие деяния. Из-за бездействия экс-командира могло усложниться выполнение ВСУ функций обороны и выполнение отдельных боевых задач, добавили в ведомстве.

В ГБР утверждают, что задержанный также намеренно не выполнял других действий, возложенных на него служебными обязанностями. В частности, в течение 2024 года он не направил в органы досудебного расследования ни одного сообщения относительно подчиненных военнослужащих, совершивших уголовные правонарушения.

По версии следствия, из-за действий командира правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и батальоны резерва, или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления.

В ГБР добавили, что также командир не принимал других превентивных мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению самовольного оставления воинской части подчиненными. В частности, в списки лиц, спланированных для прохождения подготовки во Франции, полковник безосновательно включил немотивированных к несению службы мужчин. Среди них были лица, в отношении которых содержались оговорки и запреты в поручениях и приказах высшего руководства.

В частности, 22 военнослужащих, которые были призваны по мобилизации из приграничных областей, но место их регистрации находится в других областях, а также 15 военных, привлекавшихся в 2024 году к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска. В результате 56 военных самовольно покинули полигоны во Франции.

Экс-командиру 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины готовится уведомление о подозрении по статье о бездействии военной власти, совершенное в условиях военного положения. За это предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Рюмшин будет доставлен в Киев для сообщения ему о подозрении. Также планируется ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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