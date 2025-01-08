Драпатый: Ошибки в 155 бригаде обнаружены, работаем над исправлением
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый заявил, что доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в 155 отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская". По его словам, военные этой бригады, созданной при поддержке Франции, сталкиваются с вызовами, которые решает сейчас командование.
"155 бригада была создана с нуля в очень сжатые сроки, и этот проект стал вызовом для всех сторон. Французская сторона выполнила свои обязательства перед Украиной, за что мы им благодарны. Сейчас наша задача — исправить ошибки, допущенные во время формирования, и обеспечить эффективность подразделения", – написал Драпатый.
Командующий пояснил, что на начальных этапах формирования бригады был допущен ряд системных ошибок: "Это и ненадлежащее управление процессом, и ошибки в комплектовании, и запоздалая реакция командования на проблемы. Все эти аспекты уже проанализированы, и мы работаем над их устранением".
В то же время, несмотря на трудности, бригада уже месяц выполняет боевые задания на передовой.
"Бригада заняла полосу, держит позиции и параллельно работает над устранением ошибок. Мы сосредоточили усилия на трех основных направлениях: подготовка и боевой дух, обеспечение, управление личным составом. Новый командир бригады получает полную поддержку командования", – подчеркнул Драпатый.
Для повышения боевого духа с военными работают психологи, что уже дало результаты, в частности возвращение тех, кто самовольно покинул часть. Командующий Сухопутными войсками отметил, что такие случаи не всегда являются дезертирством.
"Нужно системно решать все проблемы, влияющие на мотивацию личного состава. Я занимаюсь поиском опытных офицеров для бригады, и со временем ситуация стабилизируется", – отметил он.
Также была введена горячая линия для военных.
Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.
ДБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.
- 25 сентября 2024 года президент Зеленский сообщил о встрече с французским коллегой Макроном и о том, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.
- Уже 9 октября Макрон показал видео с учебой этого соединения – у этой украинской бригады есть имя королевы Франции Анны Киевской, дочери киевского князя Ярослава Мудрого.
- 18 октября Зеленский заявил, что бригада ВСУ, которая тренируется и оснащается во Франции, вернется в Украину до конца ноября.
- 15 ноября стало известно, что бригада завершила обучение на территории Франции и готовится к возвращению в Украину.