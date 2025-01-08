Драпатый: Ошибки в 155 бригаде обнаружены, работаем над исправлением

По словам Михаила Драпатого, несмотря на трудности, бригада уже месяц выполняет боевые задания на передовой

Михаил Драпатый (Фото: Facebook)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый заявил, что доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в 155 отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская". По его словам, военные этой бригады, созданной при поддержке Франции, сталкиваются с вызовами, которые решает сейчас командование.

"155 бригада была создана с нуля в очень сжатые сроки, и этот проект стал вызовом для всех сторон. Французская сторона выполнила свои обязательства перед Украиной, за что мы им благодарны. Сейчас наша задача — исправить ошибки, допущенные во время формирования, и обеспечить эффективность подразделения", – написал Драпатый.

Командующий пояснил, что на начальных этапах формирования бригады был допущен ряд системных ошибок: "Это и ненадлежащее управление процессом, и ошибки в комплектовании, и запоздалая реакция командования на проблемы. Все эти аспекты уже проанализированы, и мы работаем над их устранением".

В то же время, несмотря на трудности, бригада уже месяц выполняет боевые задания на передовой.

"Бригада заняла полосу, держит позиции и параллельно работает над устранением ошибок. Мы сосредоточили усилия на трех основных направлениях: подготовка и боевой дух, обеспечение, управление личным составом. Новый командир бригады получает полную поддержку командования", – подчеркнул Драпатый.

Для повышения боевого духа с военными работают психологи, что уже дало результаты, в частности возвращение тех, кто самовольно покинул часть. Командующий Сухопутными войсками отметил, что такие случаи не всегда являются дезертирством.

"Нужно системно решать все проблемы, влияющие на мотивацию личного состава. Я занимаюсь поиском опытных офицеров для бригады, и со временем ситуация стабилизируется", – отметил он.

Также была введена горячая линия для военных.