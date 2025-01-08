Драпатый: Ошибки в 155 бригаде обнаружены, работаем над исправлением
Михаил Драпатый (Фото: Facebook)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый заявил, что доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в 155 отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская". По его словам, военные этой бригады, созданной при поддержке Франции, сталкиваются с вызовами, которые решает сейчас командование.

"155 бригада была создана с нуля в очень сжатые сроки, и этот проект стал вызовом для всех сторон. Французская сторона выполнила свои обязательства перед Украиной, за что мы им благодарны. Сейчас наша задача — исправить ошибки, допущенные во время формирования, и обеспечить эффективность подразделения", – написал Драпатый.

Командующий пояснил, что на начальных этапах формирования бригады был допущен ряд системных ошибок: "Это и ненадлежащее управление процессом, и ошибки в комплектовании, и запоздалая реакция командования на проблемы. Все эти аспекты уже проанализированы, и мы работаем над их устранением".

В то же время, несмотря на трудности, бригада уже месяц выполняет боевые задания на передовой.

"Бригада заняла полосу, держит позиции и параллельно работает над устранением ошибок. Мы сосредоточили усилия на трех основных направлениях: подготовка и боевой дух, обеспечение, управление личным составом. Новый командир бригады получает полную поддержку командования", – подчеркнул Драпатый.

Для повышения боевого духа с военными работают психологи, что уже дало результаты, в частности возвращение тех, кто самовольно покинул часть. Командующий Сухопутными войсками отметил, что такие случаи не всегда являются дезертирством.

"Нужно системно решать все проблемы, влияющие на мотивацию личного состава. Я занимаюсь поиском опытных офицеров для бригады, и со временем ситуация стабилизируется", – отметил он.

Также была введена горячая линия для военных.

СПРАВКА
31 декабря 2024 года журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинуло 1700 военнослужащих.

Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.

ДБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.

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