Генштаб: 155 бригада воюет в полном составе под Покровском, ее усилили беспилотниками

В Генштабе подчеркнули, что уже принимаются меры по улучшению дисциплины и психологического состояния военных

Фото: Генштаб ВСУ

155-я отдельная механизированная бригада "Анна Киевская", усиленная беспилотниками, выполняет задачи возле Покровска Донецкой области в полном составе. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Это вновь созданная бригада, которая проходила подготовку на территории Франции и овладевает навыками в ходе боевых действий, обладая собственной бригадной полосой обороны на покровском направлении" – отметили в Генштабе.

Военные также сообщили, что еще до появления информации в медиа об определенных организационных проблемах в бригаде, командование начало проверку. В частности, речь шла о значительном количестве случаев самовольного ухода из части.

В Генштабе подчеркнули, что уже принимаются меры по улучшению дисциплины и психологического состояния военных.

"Это позволило сократить количество таких случаев. В настоящее время подразделения бригады дополнительно комплектуются, а также усилены беспилотными подразделениями", – добавили в ВСУ.

31 декабря 2024 журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинули 1700 военнослужащих.

Также журналист сообщил и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.

ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.