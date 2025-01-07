Генштаб: 155 бригада воюет в полном составе под Покровском, ее усилили беспилотниками
155-я отдельная механизированная бригада "Анна Киевская", усиленная беспилотниками, выполняет задачи возле Покровска Донецкой области в полном составе. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Это вновь созданная бригада, которая проходила подготовку на территории Франции и овладевает навыками в ходе боевых действий, обладая собственной бригадной полосой обороны на покровском направлении" – отметили в Генштабе.
Военные также сообщили, что еще до появления информации в медиа об определенных организационных проблемах в бригаде, командование начало проверку. В частности, речь шла о значительном количестве случаев самовольного ухода из части.
В Генштабе подчеркнули, что уже принимаются меры по улучшению дисциплины и психологического состояния военных.
"Это позволило сократить количество таких случаев. В настоящее время подразделения бригады дополнительно комплектуются, а также усилены беспилотными подразделениями", – добавили в ВСУ.
31 декабря 2024 журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинули 1700 военнослужащих.
Также журналист сообщил и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.
ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.
- 25 сентября 2024 года президент Зеленский сообщил о встрече с французским коллегой Макроном и о том, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.
- Уже 9 октября Макрон показал видео с обучением этого соединения – эта украинская бригада носит имя королевы Франции Анны Киевской, дочери киевского князя Ярослава Мудрого.
- 18 октября Зеленский заявил, что бригада ВСУ, которая тренируется и оснащается во Франции, вернется в Украину до конца ноября.
- 15 ноября стало известно, что бригада завершила обучение на территории Франции и готовится к возвращению в Украину.