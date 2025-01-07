Генштаб: 155 бригада воює у повному складі під Покровськом, її посилили безпілотниками

У Генштабі підкреслили, що вже вживаються заходи для покращення дисципліни та психологічного стану військових

Фото: Генштаб ЗСУ

155-та окрема механізована бригада "Анна Київська", посилена безпілотниками, зараз виконує завдання біля Покровська Донецької області у повному складі. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"Це новостворена бригада, яка проходила підготовку на території Франції та набуває спроможностей в ході бойових дій, маючи власну бригадну смугу оборони на покровському напрямку" – зазначили в Генштабі.

Військові також повідомили, що ще до появи інформації у медіа про певні організаційні проблеми у бригаді, командування розпочало перевірку. Зокрема, йшлося про значну кількість випадків самовільного залишення частини.

У Генштабі підкреслили, що вже вживаються заходи для покращення дисципліни та психологічного стану військових.

"Це дозволило скоротити кількість таких випадків. Наразі підрозділи бригади додатково комплектуються, а також посилені безпілотними підрозділами", — додали у ЗСУ.

31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо обставин формування 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом Донецької області. Він стверджує, що до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців.

Також журналіст повідомив і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема, жодного дрона для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала, допомагали лише волонтери. За даними Бутусова, повністю були відсутні засоби радіоелектронної боротьби, а мінометні міни виявилися бракованими.

ДБР підтвердило LIGA.net, що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади. Слідство ведеться за статтями про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство.