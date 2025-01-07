"Низка фактів мала місце". Командувач Сухопутних військ прокоментував події у 155 бригаді

За словами командувача Михайла Драпатого, зараз активно працюють над покращенням командування

Михайло Драпатий (Фото: ОК Північ)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий відреагував на скандал навколо 155 бригади імені Анни Київської. В ефірі національного телемарафону він повідомив, що наразі ведеться робота над покращенням командування.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Низка фактів мали місце. Я зі свого боку негативно ставлюся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами", – сказав Драпатий.

Він зазначив, що успіх особового складу значною мірою залежить від якості командування. За словами командувача Сухопутних військ, зараз активно працюють над його вдосконаленням.

"Я впевнений, що те, що було озвучено, буде з часом спростовано", – підсумував Драпатий.

31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо обставин формування 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом Донецької області. Він стверджує, що до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців.

Також журналіст повідомив і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема, жодного дрона для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала, допомагали лише волонтери. За даними Бутусова, повністю були відсутні засоби радіоелектронної боротьби, а мінометні міни виявилися бракованими.

ДБР підтвердило LIGA.net, що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади. Слідство ведеться за статтями про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство.