Командующий Сухопутными войсками – про события в 155 бригаде: Ряд фактов имел место

Михаил Драпатый (Фото: ОК Север)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый отреагировал на скандал вокруг 155 бригады имени Анны Киевской. В эфире национального телемарафона он сообщил, что сейчас ведется работа по улучшению командования.

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"Ряд фактов имел место. Я со своей стороны отрицательно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было исправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими", – сказал Драпатый.

Он отметил, что успех личного состава во многом зависит от качества командования. По словам командующего Сухопутными войсками, сейчас активно работают над его усовершенствованием.

"Я уверен, что то, что было озвучено, будет со временем опровергнуто", – подытожил Драпатый.

31 декабря 2024 журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинуло 1700 военнослужащих.

Также журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.

ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.