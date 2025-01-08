Командувач Сухопутних військ: Помилки у 155 бригаді виявлено, працюємо над виправленням

Михайло Драпатий (Фото: Facebook)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий заявив, що доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію у 155 окремій механізованій бригаді "Анна Київська". За його словами, військові цієї бригади, створеної за підтримки Франції, зіштовхуються з викликами, які зараз вирішує командування.

"155 бригада була створена з нуля за дуже стислі терміни, і цей проєкт став викликом для всіх сторін. Французька сторона виконала свої зобов’язання перед Україною, за що ми їм вдячні. Зараз наше завдання — виправити помилки, допущені під час формування, і забезпечити ефективність підрозділу", – написав Драпатий.

Командувач пояснив, що на початкових етапах формування бригади було допущено низку системних помилок: "Це і неналежне управління процесом, і помилки в комплектуванні, і запізніла реакція командування на проблеми. Всі ці аспекти вже проаналізовані, і ми працюємо над їх усуненням".

Водночас, попри труднощі, бригада вже місяць виконує бойові завдання на передовій.

"Бригада зайняла смугу, тримає позиції та паралельно працює над усуненням помилок. Ми зосередили зусилля на трьох основних напрямах: підготовка та бойовий дух, забезпечення, управління особовим складом. Новий командир бригади отримує повну підтримку командування", – підкреслив Драпатий.

Для підвищення бойового духу з військовими працюють психологи, що вже дало результати, зокрема повернення тих, хто самовільно залишив частину. Командувач Сухопутних військ наголосив, що такі випадки не завжди є дезертирством.

"Треба системно розв'язувати всі проблеми, що впливають на мотивацію особового складу. Я займаюся пошуком досвідчених офіцерів для бригади, і з часом ситуація стабілізується", – зазначив він.

Також запровадили гарячу лінію для військових.