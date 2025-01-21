Провал оборони Харківщини: підозрюваних військових узяли під варту

Бригадного генерала та полковника узяли під варту на 60 діб

Юрій Галушкін (Фото: armyinform)

Печерський районний суд Києва 21 січня обрав запобіжні заходи генералу та полковнику, яких підозрюють у провалі оборони Харківської області під час наступу росіян навесні 2024 року. Про це повідомляє Суспільне.

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Полковника Іллю Лапіна прокурори попросили взяти під варту, й суд задовольнив клопотання. Він пробуде у СІЗО 60 діб, однак захисник полковника Юрій Кривко заявив, що буде подавати апеляцію.

"Мій підзахисний у залі суду намагався довести, що він робив все добре і хороше, щоб врятувати життя людей. Він відвів з певної бойової ділянки людей, вважаючи, що треба врятувати їхні життя. Це було 10 травня 2024 року. Практично це не відступ, а маневр", – сказав Кривко.

Колишнього командувача оперативно-тактичного управління "Харків", бригадного генерала Юрія Галушкіна також узяли під варту на 60 діб, але з правом внесення застави 5 млн грн. Засідання було проведене в закритому режимі.

За словами адвоката Галушкіна, генерала було звільнено зі Збройних Сил України у 2024 році за станом здоров’я. Наразі він працює в Укроборонпромі.

Також відбулося засідання у справі екскомандира 155 бригади Дмитра Рюмшина, якого підозрюють у тому, що він допустив самовільне залишення частини підлеглими військовослужбовцями. Як зазначає Радіо Свобода, сторона захисту заявила про відвід судді, а обрання запобіжного заходу перенесли на 22 січня.

Адвокати Рюмшина заявили, що хочуть залучити до засідань суду моніторингові місії з Польщі та Франції. В цих країнах проходили навчання військові бригади.