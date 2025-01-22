Правоохоронці заявили про виявлення нових фактів у справі та затримали колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків". Одна з адвокатів бригадного генерала Юрія Галушкіна Людмила Бодовська підтвердила LIGA.net, що військового повторно затримали одразу після того, як він вийшов з СІЗО під заставу.

За її словами, коли дружина разом з адвокатом приїхали забрати військового, то під СІЗО уже перебували представники Державного бюро розслідувань та прокурори. Адвокатка стверджує, що затримання відбулося без ухвали суду на це, й наголосила на тому, що генерал не переховувався й підстав для затримання не було.

Стосовно внесених 5 млн грн застави, Бодовська зазначила, що для сім'ї військового це були "непосильні гроші", але відгукнулося багато людей, котрі були готові їх внести. Адвокатка наголосила, що перед затриманням Галушкін переніс операцію та не їв впродовж останніх трьох днів (через проблеми зі шлунком він не може харчуватися сухпайками).

Адвокат Галушкіна Михайло Величко опублікував відео затримання:

ДБР пише, що у взаємодії зі Службою безпеки України виявили нові факти у справі про прорив росіянами кордону на Харківщині у травні 2024 року.

За даними слідства, під час оборони Липців екскомандувач ОТУ "Харків" неправильно оцінив потенціал ворога та ситуацію на ділянці фронту й своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 бригади Територіальної оборони.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Стверджується, що військовий проігнорував наявні розвідувальні дані, оцінив наступ окупантів на цій ділянці як "малоймовірний" та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що й призвело у підсумку до трагічних подій на фронті.

"Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 окремої бригади ТрО була втрачена стратегічна ініціатива, і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову з артилерії обстрілювати Харків", – зазначають у ДБР.

Також відомство додає, що внаслідок таких дій лише за першу добу російського наступу було поранено, вбито або пропало безвісти майже 100 українських військових.

Колишнього командувача затримано, але підозру йому ще не вручали. Її планують оголосити за статтею про сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмову діяти зброєю. Максимальне покарання – 10 років тюрми.