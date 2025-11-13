Рубіо: Росія висунула вимогу, з якою Україна не може погодитися. Ось де ми зараз

Держсекретаря США запитали про санкції проти РФ і небажання миру з боку держави-агресорки. Він каже – Штати продовжують робити те, що робили

Марко Рубіо (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США у питанні російско-української війни "продовжують робити, що роблять", а Москва продовжує втрачати військових і висуває неприйнятні для Києва умови. Про це він сказав журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Рубіо запитали, чи вважає він, що Росія насправді не хоче миру.

Читайте також Санкції проти схематозу: чи не зарано говорити про крах економіки РФ

"Ну, ми можемо спиратися лише на те, що бачимо. Я маю на увазі, що вони чітко заявили, чого хочуть, а саме решту Донецької області, й, очевидно, українці на це не погодяться. Тож зараз ми бачимо, що вони продовжують далекобійні удари по Україні, очевидно, щоб погіршити стан їхньої електромережі та спробувати деморалізувати країну чи щось таке, і вони досягли певних успіхів на Донеччині", – відповів Рубіо.

Разом з тим, за його словами, росіяни втрачають убитими 7000 військових на тиждень.

"Вони висунули вимогу, з якою Україна не може погодитися, і ось де ми зараз знаходимося", – сказав держсекретар США.

Відповідаючи на запитання, що міг би запропонувати Вашингтон у питанні російсько-української війни, Рубіо нагадав, що президент США Дональд Трамп запровадив санкції – "саме те, про що його й просили", і це сталося зовсім нещодавно.

"Але що стосується результатів, ми продовжуємо робити те, що робили, плюс тепер нові санкції", – додав він.