Рубио: РФ выдвинула требование, с которым Украина не может согласиться. Вот где мы сейчас

Госсекретаря США спросили о санкциях против РФ и нежелании мира со стороны государства-агрессора. Он говорит – Штаты продолжают делать то, что делали

Марко Рубио (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США в вопросе российско-украинской войны "продолжают делать, что делают", а Москва продолжает терять военных и выдвигает неприемлемые для Киева условия. Об этом он сказал журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

Рубио спросили, считает ли он, что Россия на самом деле не хочет мира.

Читайте также Санкции против схематоза: не рано ли говорить о крахе экономики РФ

"Ну, мы можем опираться только на то, что видим. Я имею в виду, что они четко заявили, чего хотят, а именно остальную часть Донецкой области, и, очевидно, украинцы на это не согласятся. Поэтому сейчас мы видим, что они продолжают дальнобойные удары по Украине, очевидно, чтобы ухудшить состояние их электросети и попытаться деморализовать страну или что-то такое, и они достигли определенных успехов в Донецкой области", – ответил Рубио.

При этом, по его словам, россияне теряют убитыми 7000 военных в неделю.

"Они выдвинули требование, с которым Украина не может согласиться, и вот где мы сейчас находимся", – сказал госсекретарь США.

Отвечая на вопрос, что мог бы предложить Вашингтон в вопросе российско-украинской войны, Рубио напомнил, что президент США Дональд Трамп ввел санкции – "именно то, о чем его и просили", и это произошло совсем недавно.

"Но что касается результатов, мы продолжаем делать то, что делали, плюс теперь новые санкции", – добавил он.