Экспорт нефтепродуктов из РФ упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны

Падение объема морских поставок нефтепродуктов произошло до самого низкого показателя как минимум с начала 2022 года

Терминал в Усть-Луге (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

После украинских ударов и усиления санкций экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны против Украины. О таких показателях пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

Медиа связывает это падение с "сочетанием остановок нефтеперерабатывающих заводов и усиления западных санкций", что нарушило торговлю энергоносителями РФ.

Согласно Vortexa Ltd, общий объем морских поставок нефтепродуктов в первые 26 дней октября составил в среднем 1,89 млн баррелей в день, что является самым низким показателем как минимум с начала 2022 года.

Несмотря на небольшой рост экспорта дизельного топлива, общий объем поставок снизился из-за слабых показателей лигроина (нефтяная фракция, используемая для изготовления бензина и для нефтехимической промышленности) и мазута, особенно из портов на Балтийском море после украинских атак на терминал Усть-Луга, который отвечает за более 60% такого российского экспорта. Неблагоприятные погодные условия в этом регионе в последние дни также могли повлиять на работу портов, отмечает Bloomberg.

"Это снижение означает неудачу для усилий Москвы по сохранению стабильных доходов от энергетики, поскольку украинские беспилотники наносят удары по российской энергетической инфраструктуре, а усиление санкций нарушает финансирование и транспортировку нефти", – отмечает медиа.

По его словам, последняя волна ограничений, направленных против нефтяных гигантов РФ "Роснефть" и "Лукойл" добавила новой неопределенности, заставив трейдеров "жонглировать путями оплаты и сроками перевозок" перед приближением крайнего срока, 21 ноября, когда заработают санкции США.

В ближайшей перспективе экспорт российского дизеля остается относительно стабильным, поскольку большинство поставок направлены на соседние рынки (такие, как Турция и страны Африки, куда их можно доставить до этого дедлайна), однако поставки лигроина и мазута являются более уязвимыми, поскольку длительные перевозки в Азию создают риск задержки для части грузов, на которые распространяются санкции, объясняет Bloomberg.

Инфографика: Bloomberg

Ранее, 15 октября, агентство сообщало о падении экспорта российского топлива до нового минимума с начала полномасштабной войны из-за проблем с нефтеперерабатывающими заводами в РФ.