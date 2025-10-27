Зеленский заявил, что санкции США против нефтяных компаний могут сократить экспорт на 50%

Дональд Трамп "вызвал очень негативную реакцию" в России из-за санкций, считает президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Новые американские санкции против российских нефтяных гигантов могут сократить экспорт нефти на 50%. Такую оценку в телефонном интервью медиа Axios сделал президент Владимир Зеленский.

По его словам, президент США Дональд Трамп "вызвал очень негативную реакцию" в России из-за санкций, включая воинственные высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и "антиамериканскую и антитрамповскую риторику" в российских пропагандистских ресурсах.

Зеленский заявил, что, по оценкам Украины, новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до $5 млрд в месяц упущенной выгоды.

Зеленский выразил надежду на "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги Конгресса".

22 октября Бессент анонсировал "существенное усиление" санкций против России. В Белом доме заявили, что они не будут направлены против Китая.

В тот же день Министерство финансов США ввело ограничения против российских Лукойла, Роснефти и десятков дочерних предприятий.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Власюк заявил, что из-за санкций против Роснефти и Лукойла РФ может потерять до 70% экспорта нефти в Индию и Китай.