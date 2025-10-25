У Зеленского оценили эффект от новых санкций против российских нефтяных компаний
Потенциально Россия недополучит миллиарды долларов доходов в результате санкций против ее нефтяных гигантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Он отметил, что санкции против Роснефти и Лукойла ввели Великобритания и США. В то же время Евросоюз ввел ограничения только против первого предприятия.
"Это потенциально означает в районе $100 млрд в год неполученных доходов. Мы ожидаем, что при условии надлежащего соблюдения соответствующих санкционных ограничений, Россия потеряет не менее 60-70% своего экспорта и в Индию, и в Китай", — констатировал Власюк.
Это будет означать минимум $5 млрд ежемесячно потери дохода.
"Это болезненно, это много. Для сравнения, сейчас Россия зарабатывает в районе $10 млрд", — уточнил чиновник, добавив, что это почти половина нефтедолларовых доходов.
Власюк отметил, что Украина хочет большего, кроме санкций против Роснефти и Лукойла, уже "есть идеи". Он выразил надежду, что американцы не остановятся на нефтяной сфере, а "заглянут" и в финансовую.
- 22 октября Бессент анонсировал "существенное усиление" санкций против России. В Белом доме заявили, что они не будут направлены против Китая.
- В тот же день Министерство финансов США ввело ограничения против российских Лукойла, Роснефти и десятков дочерних предприятий.
