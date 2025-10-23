В Китае отреагировали на новые санкции США против РФ. Говорят, что "не имеют основания"

Го Цзякун (Фото: Jessica Lee/EPA)

Министерство иностранных дел Китая осудило новые американские санкции против российских нефтяных гигантов. Об этом говорится в заявлении спикера китайского МИД Го Цзякуна, цитирует газета The Guardian.

Он заявил, что Пекин выступает против санкций, введенных США против двух крупнейших российских нефтяных компаний из-за войны РФ против Украины. По словам спикера, они "не имеют основания в международном праве".

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют под собой никакой основы с точки зрения международного права и не санкционированы Совбезом ООН", – добавил Го.

Отвечая на другой вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что лидер КНР Си Цзиньпин может повлиять на российского диктатора Владимира Путина в усилиях по прекращению войны, спикер сказал, что "диалог и переговоры – единственный возможный путь выхода из украинского кризиса".

На том же брифинге Го раскритиковал санкции против России, принятые в среду Европейским Союзом, в том числе и против китайских компаний, заявив, что Пекин "крайне недоволен".

"Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником. Европейская сторона не имеет права делать безответственные заявления о нормальном обмене и сотрудничестве между китайскими и российскими предприятиями", – добавил он.

Представитель МИД призвал Брюссель "перестать делать из Китая проблему", пообещав, что Пекин "примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов".