В Китае отреагировали на новые санкции США против РФ. Говорят, что "не имеют основания"
Министерство иностранных дел Китая осудило новые американские санкции против российских нефтяных гигантов. Об этом говорится в заявлении спикера китайского МИД Го Цзякуна, цитирует газета The Guardian.
Он заявил, что Пекин выступает против санкций, введенных США против двух крупнейших российских нефтяных компаний из-за войны РФ против Украины. По словам спикера, они "не имеют основания в международном праве".
"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют под собой никакой основы с точки зрения международного права и не санкционированы Совбезом ООН", – добавил Го.
Отвечая на другой вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что лидер КНР Си Цзиньпин может повлиять на российского диктатора Владимира Путина в усилиях по прекращению войны, спикер сказал, что "диалог и переговоры – единственный возможный путь выхода из украинского кризиса".
На том же брифинге Го раскритиковал санкции против России, принятые в среду Европейским Союзом, в том числе и против китайских компаний, заявив, что Пекин "крайне недоволен".
"Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником. Европейская сторона не имеет права делать безответственные заявления о нормальном обмене и сотрудничестве между китайскими и российскими предприятиями", – добавил он.
Представитель МИД призвал Брюссель "перестать делать из Китая проблему", пообещав, что Пекин "примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов".
- 22 октября Бессент анонсировал "существенное усиление" санкций против России. В Белом доме заявили, что они не будут направлены против Китая.
- В тот же день Министерство финансов США ввело ограничения против российских Лукойла, Роснефти и десятков дочерних предприятий.
