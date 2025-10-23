У Китаї відреагували на нові американські санкції проти Росії. Кажуть, що "не мають підґрунтя"

Го Цзякун (Фото: Jessica Lee/EPA)

Міністерство закордонних справ Китаю засудило нові американські санкції проти російських нафтових гігантів. Про це йдеться в заяві речника китайського МЗС Го Цзякуна, цитує газета The Guardian.

Він заявив, що Пекін виступає проти санкцій, запроваджених США проти двох найбільших російських нафтових компаній через війну РФ проти України. За словами речника, вони "не мають підґрунтя в міжнародному праві".

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають під собою жодного підґрунтя з погляду міжнародного права та не санкціоновані Радбезом ООН", – додав Го.

Відповідаючи на інше питання щодо заяви президента США Дональда Трампа про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін може вплинути на російського диктатора Володимира Путіна в зусиллях щодо припинення війни, речник сказав, що "діалог і переговори – єдиний можливий шлях виходу з української кризи".

На тому ж брифінгу Го розкритикував санкції проти Росії, ухвалені в середу Європейським Союзом, зокрема й проти китайських компаній, заявивши, що Пекін "украй незадоволений".

"Китай не є ні ініціатором української кризи, ні її учасником. Європейська сторона не має права робити безвідповідальні заяви щодо нормального обміну та співпраці між китайськими та російськими підприємствами", – додав він.

Речник МЗС закликав Брюссель "перестати робити з Китаю проблему", пообіцявши, що Пекін "вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів".