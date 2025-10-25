У Зеленського оцінили ефект від нових санкцій проти російських нафтових компаній

Через санкції проти Роснєфті та Лукойлу РФ може втратити до 70% експорту нафти до Індії та Китаю

Владислав Власюк (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

Потенційно Росія недоотримає мільярди доларів доходів унаслідок санкцій проти її нафтових гігантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він зазначив, що санкції проти Роснєфті та Лукойлу ввели Велика Британія і США. Водночас Євросоюз запровадив обмеження лише проти першого підприємства.

"Це потенційно означає в районі $100 млрд на рік неотриманих доходів. Ми очікуємо, що за умови належного дотримання відповідних санкційних обмежень, Росія втратить не менше, ніж 60–70% свого експорту і до Індії, і до Китаю", – констатував Власюк.

Це означатиме щонайменше $5 млрд щомісяця втрати доходу.

"Це болюче, це багато. Для порівняння, зараз Росія заробляє в районі $10 млрд", – уточнив посадовець, додавши, що це майже половина нафтодоларових доходів.

Власюк наголосив, що Україна хоче більшого, окрім санкцій проти Роснєфті та Лукойлу, вже "є ідеї". Він висловив сподівання, що американці не зупиняться на нафтовій сфері, а "зазирнуть" і у фінансову.