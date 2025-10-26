В США назвали Дмитриева пропагандистом, который не может признать влияние санкций на РФ

Глава Минфина отметил, что посланник Путина не может сказать ничего другого, как то, что санкции якобы не влияют на РФ

Скот Бессент (Фото: EPA/ANNA ROSE LAYDEN)

Министр финансов США Скотт Бессент назвал спецпредставителя России Кирилла Дмитриева пропагандистом, а заявления о том что, санкции не влияют на страну-агрессора, неправдивыми. Об этом он сказал в программе Face the Nation на канале CBS news.

Бессенту напомнили, что Дмитриев заявил, что санкции США и Европы против России "абсолютно никак не повлияют на российскую экономику" и только приведут к якобы росту цен на заправках США. На что американский министр ответил, что Москва сразу почувствует последствия.

"Вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он скажет? Что все будет ужасно и это заставит Путина сесть за стол переговоров?" – сказал Бессент.

Вместе с тем он отметил, что российская экономика сейчас настроена под военное время, ее рост "практически нулевой", а инфляция превышает 20%. Бессент отметил, что военную машину Кремля финансирует именно продажа нефти, и санкции, по его мнению, смогли "существенно сократить прибыль от нее".

"Что, по-вашему, с ним будет, если он вернется домой и скажет по телевизору: "Это ужасно, президент Трамп поступил правильно. Это кампания максимального давления, которая даст результат"? Конечно, он скажет вот что. Если вы проанализируете и посмотрите на каждый тезис России, они, кажется, используют выражение: "Мы защитили экономику против этого". Что ж, они не защитили экономику" – подчеркнул глава Минфина США.

Он отметил, что после санкций доходы от нефти упали на 20% в годовом исчислении и могут упасть еще на 20% или 30%.