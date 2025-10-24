Кирилл Дмитриев (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетил США для "официальных" переговоров через несколько дней после того, как президент Штатов Дональд Трамп ввел санкции против Москвы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что он встретится с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией", рассказали собеседники.

Визит происходит на фоне роста разочарования США из-за отказа Кремля прекратить войну РФ против Украины и после того, как Трамп заявил, что "отменил" запланированный саммит в Будапеште.

Дмитриев, известный своим стремлением к более тесному экономическому сотрудничеству между Россией и США, недавно предложил построить тоннель "Трамп-Путин" между Аляской и Дальним Востоком России, напомнило медиа.

Дмитриев, родившийся в советское время в Украине и получивший образование в Гарварде и Стэнфорде в США, работал консультантом в американской консалтинговой компании McKinsey и инвестиционным банкиром в Goldman Sachs.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Дмитриев попал под санкции Министерства финансов США, которое объявило его "близким соратником Путина" и его семьи.

В апреле Дмитриев стал первым российским чиновником, который посетил Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину. В то время его визит, во время которого он встретился с посланником Трампа Стивом Уиткоффом, рассматривался как важный шаг в потеплении отношений между Кремлем и Белым домом.

В апреле источник CNN сообщил, что правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда.

3 апреля 2025 года Reuters писало, что Дмитриев встретился с официальными лицами США в Вашингтоне.

4 апреля Зеленский, комментируя визит Дмитриева в США, заявил, что главный вопрос россиян заключается в том, как вывести замороженные на Западе активы.