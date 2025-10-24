Трамп сыронизировал над оптимизмом Путина насчет новых санкций: Дам знать через полгода
Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на оптимистичные заявления российского диктатора Владимира Путина о возможном влиянии новых американских санкций на Москву. Об этом глава Штатов рассказал во время мероприятия в Белом доме.
Журналистка напомнила, что Путин фактически заявил, что Россия якобы имеет иммунитет от санкций США, и что те не будут иметь серьезного влияния на экономику страны-агрессора.
"Я рад, что он так считает. Это хорошо. Я дам вам знать об этом через полгода. Окей, посмотрим. Посмотрим, как это будет все работать", – ответил Трамп.
Ранее российский диктатор признал, что определенные потери от новых ограничений будут, хотя и традиционно сказал, что якобы российская энергетика "чувствует себя уверенно".
Также Путин утверждал, что новые санкции "существенно не скажутся на нашем [российском] экономическом самочувствии".
Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что Трамп ввел новые ограничения именно сейчас, поскольку не видит достаточной заинтересованности и действий Москвы по движению к окончанию войны против Украины.
- 22 октября США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл и призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня.
- МИД Китая осудил новые ограничения со стороны Вашингтона. В то же время собеседники агентства Reuters заявили, что китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти, перевозимого морем, после новых санкций США.
