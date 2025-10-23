Путин отреагировал на отмену Будапешта, новые санкции и Tomahawk
Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы переносе саммита с президентом США Дональдом Трампом в столице Венгрии Будапеште, отреагировал на новые американские санкции и озвучил очередные угрозы относительно дальнобойных ракет Tomahawk. Его слова передают пропагандисты РФ.
Диктатор утверждает, что скорее речь идет о переносе саммита в Будапеште, упомянув о том, что такие встречи должны быть "хорошо подготовлены", с чем, по словам Путина, Трамп "полностью согласился".
Ранее глава Штатов сообщил, что решил отменить встречу, поскольку не чувствовал, что на ней не удалось бы достичь "нужного результата". В то же время президент США заявлял, что такой саммит проведут в будущем.
Новые санкции против российского нефтяного сектора диктатор РФ назвал попыткой давления на Москву и заявил, что "ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением".
В то же время он признал, что определенные потери от новых американских ограничений будут, хотя и традиционно сказал, якобы российская энергетика "чувствует себя уверенно".
Также Путин вновь повторил угрозы относительно возможной передачи Tomahawk Украине, назвав это "попыткой эскалации".
В случае нанесения ударов этими дальнобойными ракетами по РФ диктатор пригрозил ответом, который якобы будет "серьезным, если не сказать ошеломляющим". Конкретики он не привел.
Американская и украинская сторона пока не реагировали на эти новые заявления.
- 22 октября США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл и призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня.
- МИД Китая осудил новые ограничения со стороны Вашингтона. В то же время собеседники агентства Reuters заявили, что китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти, перевозимой морем, после новых санкций США.
- Между тем президент Зеленский заявил, что результатом его встречи с Трампом в Белом доме стали новые ограничения и отмена встречи в Будапеште, однако Украина пока не получила Tomahawk.
