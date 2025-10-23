Путин отреагировал на отмену Будапешта, новые санкции и Tomahawk

Диктатор РФ утверждает, что скорее речь идет о переносе переговоров в венгерской столице

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы переносе саммита с президентом США Дональдом Трампом в столице Венгрии Будапеште, отреагировал на новые американские санкции и озвучил очередные угрозы относительно дальнобойных ракет Tomahawk. Его слова передают пропагандисты РФ.

Диктатор утверждает, что скорее речь идет о переносе саммита в Будапеште, упомянув о том, что такие встречи должны быть "хорошо подготовлены", с чем, по словам Путина, Трамп "полностью согласился".

Ранее глава Штатов сообщил, что решил отменить встречу, поскольку не чувствовал, что на ней не удалось бы достичь "нужного результата". В то же время президент США заявлял, что такой саммит проведут в будущем.

Новые санкции против российского нефтяного сектора диктатор РФ назвал попыткой давления на Москву и заявил, что "ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением".

В то же время он признал, что определенные потери от новых американских ограничений будут, хотя и традиционно сказал, якобы российская энергетика "чувствует себя уверенно".

Также Путин вновь повторил угрозы относительно возможной передачи Tomahawk Украине, назвав это "попыткой эскалации".

В случае нанесения ударов этими дальнобойными ракетами по РФ диктатор пригрозил ответом, который якобы будет "серьезным, если не сказать ошеломляющим". Конкретики он не привел.

Американская и украинская сторона пока не реагировали на эти новые заявления.