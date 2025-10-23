Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште
Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert/EPA)

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште. О своем решении американский президент сообщил во время общения с журналистами вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп рассказал, что отправится в Азию, где у него запланирована встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

В то же время он добавил, что отменил запланированную встречу с Путиным. Президент США считает, что "это было правильно".

"Я не чувствовал, что мы могли бы достичь нужного результата, поэтому я ее отменил. Но мы проведем ее в будущем", — добавил он.

