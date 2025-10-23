Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште

Президент США заявил, что встретится с российским диктатором "в будущем"

Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert/EPA)

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште. О своем решении американский президент сообщил во время общения с журналистами вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп рассказал, что отправится в Азию, где у него запланирована встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

В то же время он добавил, что отменил запланированную встречу с Путиным. Президент США считает, что "это было правильно".

"Я не чувствовал, что мы могли бы достичь нужного результата, поэтому я ее отменил. Но мы проведем ее в будущем", — добавил он.

Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.

21 октября Reuters писало, что отказ Москвы от немедленного прекращения огня в Украине, вероятно, поставил под угрозу саммит в Будапеште.