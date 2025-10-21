Reuters: Отказ России от прекращения огня ставит под угрозу саммит в Будапеште

Информация об угрозе отмены саммита в столице Венгрии появилась после того, как подготовительная встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова была отложена

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Gavriil Grigorov / EPA)

Отказ Москвы от немедленного прекращения огня в Украине, вероятно, поставил под угрозу саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Информация об угрозе отмены саммита появилась после того, как подготовительную встречу государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова отложили.

Европейские лидеры призвали Вашингтон твердо требовать немедленного прекращения огня, учитывая текущие линии фронта как основу для любых будущих переговоров. Москва давно требует, чтобы Украина согласилась уступить территории перед любым прекращением огня, говорится в материале.

Подготовка к саммиту натолкнулась на трудности, поскольку стороны отложили подготовительную встречу между Рубио и Лавровым, которая должна была состояться в Будапеште в четверг, 23 октября.

Ни одна из сторон публично не отказалась от планов встречи Трампа с Путиным, и усилия по организации саммита в Венгрии, вероятно, все еще продолжаются.

Но два высокопоставленных европейских дипломата заявили, что перенос встречи министров является признаком того, что американцы могут не хотеть проводить саммит на уровне лидеров, если Москва не уступит в своих требованиях.

"Думаю, россияне хотели очень многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не будет никакой сделки", – сказал один из них.

"Россияне нисколько не изменили свою позицию и не собираются "оставаться на месте", – сказал второй дипломат, добавив, что Рубио услышал от Лаврова ту же тираду, на что ответил: "Увидимся позже".