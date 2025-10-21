CNN: Встреча Рубио и Лаврова отложена из-за разных ожиданий насчет окончания войны

Госсекретарь США и глава МИД России должны были встретиться перед саммитом Трампа и Путина в Будапеште

Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: FAZRY ISMAIL / EPA)

Запланированная на эту неделю встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пока что отложена. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома.

Причины, по которым встречу отложили, неизвестны, но один из собеседников журналистов сказал, что у Рубио и Лаврова "разные ожидания" относительно возможного прекращения полномасштабной войны РФ против Украины.

20 октября Рубио и Лавров говорили по телефону. Собеседник CNN, знакомый с вопросом, сказал, что после звонка чиновники "почувствовали, что позиция России недостаточно эволюционировала за пределы своей максималистской позиции".

Пока что непонятно, как повлияет перенос предварительной встречи Лаврова и Рубио на ожидаемый саммит президент США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Однако, по словам собеседника CNN, Рубио вряд ли будет рекомендовать перенос встречи Трампа с Путиным.