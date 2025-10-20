Американские чиновники сообщили о планах на встречу госсекретаря с главой МИД России во время переговоров с Украиной, заявил собеседник медиа

Государственный секретарь Марко Рубио планирует встретиться с главой кремлевской дипломатии Сергеем Лавровым уже 23 октября, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированного собеседника.

По его словам, американские чиновники сообщили об этом во время встречи 17 октября в Белом доме с президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией.

За день до этого президент США Дональд Трамппосле звонка с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщилчто перед их встречей состоятся переговоры советников высокого уровня. Американский руководитель анонсировал такую встречу в течение недели 20-26 октября.

"Я бы сказал, что [встреча с Путиным будет] в течение двух недель, достаточно быстро. Марко Рубио встретится со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. И они встретятся довольно скоро. Они очень скоро определят время и место встречи. Возможно, это уже определено. Они уже разговаривали", – отмечал американский президент в тот же день.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что госсекретарь США и Лавров начнут прорабатывать вопрос организации встречи Трампа и Путина в Будапеште.

"Сначала они позвонят друг другу и встретятся, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды и так далее. Поэтому все будет поэтапно", – отмечал чиновник страны-агрессора.

В понедельник, 20 октября, заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о новом телефонном звонке между Рубио и Лавровым, но добавил, что даты встречи между Москвой и Вашингтоном по "раздражителям" пока нет.