Саміт у Будапешті. Зустріч Рубіо та Лаврова планується вже 23 жовтня – Reuters

Американські чиновники повідомили про плани на зустріч держсекретаря з главою МЗС Росії під час перемовин з Україною, заявив співрозмовник медіа

Марко Рубіо та Сергій Лавров (Фото: FAZRY ISMAIL / EPA)

Державний секретар Марко Рубіо планує зустрітися з очільником кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим уже 23 жовтня, пише агенція Reuters з посиланням на поінформованого співрозмовника.

За його словами, американські чиновники повідомили про це під час зустрічі 17 жовтня у Білому домі з президентом Володимиром Зеленським та українською делегацією.

Читайте також Чому Україна не була готова до зміни сценарію зустрічі у Вашингтоні

За день до цього президент США Дональд Трамп, після дзвінка з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомив, що перед їхньою зустріччю відбудуться переговори радників високого рівня. Американський керівник анонсував таку зустріч впродовж тижня 20-26 жовтня.

"Я б сказав, що [зустріч з Путіним буде] впродовж двох тижнів, досить швидко. Марко Рубіо зустрінеться зі своїм колегою, як ви знаєте, Лавровим. І вони зустрінуться досить скоро. Вони дуже скоро визначать час і місце зустрічі. Можливо, це вже визначено. Вони вже розмовляли", – зазначав американський президент того самого дня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що держсекретар США і Лавров почнуть пропрацьовувати питання організації зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті.

"Спочатку вони зателефонують один одному і зустрінуться, почнуть обговорювати всі питання. Питань багато, потрібно визначити команди тощо. Тому все буде поетапно", – зазначав чиновник країни-агресора.

У понеділок, 20 жовтня, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков повідомив про новий телефонний дзвінок між Рубіо та Лавровим, але додав, що дати зустрічі між Москвою й Вашингтоном щодо "подразників" поки немає.