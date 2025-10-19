Зеленский заявил Трампу, что готов присоединиться к встрече с Путиным в Будапеште

Глава государства заявил, что готов приехать в Будапешт, где запланирована встреча Трампа с Путиным

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский выразил готовность в разговоре с главой Штатов Дональдом Трампом приехать в столицу Венгрии Будапешт, где запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NBC News.

"Если мы действительно хотим достичь справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то договоренности без нас и о нас?" – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский сказал, что уже сказал Трампу – "Я готов".

Зеленский также отметил, что Трампу нужно оказывать на Путина большее давление, чем он оказывал на ХАМАС во время своего недавнего успешного достижения прекращения огня в Секторе Газа.

"Путин – нечто подобное, но сильнее ХАМАС", – сказал президент.

Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.

Орбан быстро отреагировал и заявил, что Венгрия готова выступить площадкой для переговоров.

17 октября Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность Путину: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.