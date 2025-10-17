Венгрия уже начала подготовку к встрече Путина и Трампа. Обещает безопасность
Венгрия начала подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, а также сказано в заявлении МИД.
"Венгрия, последовательно выступающая за мир с начала войны в Украине, готова принять саммит США и России. Мы обеспечим все условия для продуктивных переговоров, чтобы мир наконец-то вернулся в Европу ", – сказал он.
Сийярто сообщил, что уже разговаривал с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Подготовка к встрече продолжается. Самому диктатору Венгрия готова гарантировать безопасность: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.
В то же время премьер страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт – едва ли не единственное место, которое "последовательно выступает за мир" долгое время.
"Если мы посмотрим на политическую карту Европы, то увидим только одну страну, которая последовательно и всегда выступала за мир", – сказал он 17 октября, передает Ma7.
- Вечером 16 октября президент США Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.
- Орбан быстро отреагировал и заявил, что Венгрия готова выступить площадкой для переговоров.
- 17 октября состоится встреча Зеленского и Трампа. Она запланирована на 20:00 в США, но пройдет без присутствия прессы.
