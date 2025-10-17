Угорщина вже почала підготовку до зустрічі Путіна і Трампа. Обіцяє безпеку
Угорщина почала підготовку до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, а також йдеться у заяві МЗС.
"Угорщина, яка послідовно виступає за мир із початку війни в Україні, готова прийняти саміт США і Росії. Ми забезпечимо всі умови для продуктивних переговорів, щоб мир нарешті повернувся в Європу", – сказав він.
Сійярто повідомив, що вже розмовляв із заступником держсекретаря США Крістофером Ландау і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Підготовка до зустрічі триває. Самому диктатору Угорщина готова гарантувати безпеку: він зможе безперешкодно приїхати в країну і покинути її.
Водночас прем'єр країни Віктор Орбан заявив, що Будапешт – чи не єдине місце, яке "послідовно виступає за мир" тривалий час.
"Якщо ми подивимося на політичну мапу Європи, то побачимо тільки одну країну, яка послідовно і завжди виступала за мир", – сказав він 17 жовтня, передає Ma7.
- Увечері 16 жовтня президент США Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України і домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.
- Орбан швидко відреагував і заявив, що Угорщина готова виступити майданчиком для переговорів.
- 17 жовтня відбудеться зустріч Зеленського і Трампа. Вона запланована на 20:00 у США, але без присутності преси.
