Угорщина вже почала підготовку до зустрічі Путіна і Трампа. Обіцяє безпеку

Сійярто заявив, що Путін зможе безперешкодно приїхати в Угорщину і виїхати з неї

Петер Сійярто (Фото: x.com/FM_Szijjarto)

Угорщина почала підготовку до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, а також йдеться у заяві МЗС.

"Угорщина, яка послідовно виступає за мир із початку війни в Україні, готова прийняти саміт США і Росії. Ми забезпечимо всі умови для продуктивних переговорів, щоб мир нарешті повернувся в Європу", – сказав він.

Сійярто повідомив, що вже розмовляв із заступником держсекретаря США Крістофером Ландау і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Підготовка до зустрічі триває. Самому диктатору Угорщина готова гарантувати безпеку: він зможе безперешкодно приїхати в країну і покинути її.

Водночас прем'єр країни Віктор Орбан заявив, що Будапешт – чи не єдине місце, яке "послідовно виступає за мир" тривалий час.

"Якщо ми подивимося на політичну мапу Європи, то побачимо тільки одну країну, яка послідовно і завжди виступала за мир", – сказав він 17 жовтня, передає Ma7.