"Мы готовы!". Орбан отреагировал на планы новой встречи Трампа и Путина в Будапеште

Венгерский премьер назвал запланированную встречу главы США и диктатора России "отличной новостью для миролюбивых людей всего мира"

Дональд Трамп и Виктор Орбан в 2019 году (Иллюстративное фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности его страны принять встречу между американским президентом Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Пост об этом политик опубликовал в соцсети X.

"Запланированная встреча между президентами США и России – это отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!", – написал Орбан.

Ранее встречу с Путиным в венгерской столице Будапеште анонсировал сам президент США после телефонного разговора с российским диктатором.

В то же время он не сообщил, когда именно должно состояться это мероприятие.

Следует заметить, что Орбан, который планирует принять новую встречу Путина и Трампа, не является нейтральным и регулярно выражает пророссийскую и антиукраинскую позицию. В частности, он последовательно блокирует интеграцию Украины в Европейский союз.