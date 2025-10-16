"Мы готовы!". Орбан отреагировал на планы новой встречи Трампа и Путина в Будапеште
Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности его страны принять встречу между американским президентом Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Пост об этом политик опубликовал в соцсети X.
"Запланированная встреча между президентами США и России – это отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!", – написал Орбан.
Ранее встречу с Путиным в венгерской столице Будапеште анонсировал сам президент США после телефонного разговора с российским диктатором.
В то же время он не сообщил, когда именно должно состояться это мероприятие.
Следует заметить, что Орбан, который планирует принять новую встречу Путина и Трампа, не является нейтральным и регулярно выражает пророссийскую и антиукраинскую позицию. В частности, он последовательно блокирует интеграцию Украины в Европейский союз.
- По результатам разговора с диктатором РФ Трамп также сообщил, что обсудит этот звонок и "многое другое" на встрече с президентом Зеленским в Белом доме 17 октября. Кроме этого, руководитель США анонсировал встречу советников высокого уровня Москвы и Вашингтона (подробнее здесь)
