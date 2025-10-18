El Pais: Встреча Трампа с Путиным в Венгрии углубляет разногласия в ЕС относительно Кремля
Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште углубляет разногласия в Европейском Союзе относительно Кремля. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
В материале говорится, что государства ЕС, которые требовали места за столом переговоров, вероятно, останутся без него.
"Место проведения было тщательно выбрано; оно может быть выгодным для России, поскольку углубляет разногласия в ЕС относительно Кремля", — заявил собеседник медиа.
Он добавил, что саммит в Будапеште может оказать услугу премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого в следующем году ждут очередные выборы.
Журналисты вспомнили о встрече на Аляске, которая не принесла никакого результата в вопросе урегулирования войны, но вывела российского диктатора из изоляции. Будапештский саммит, который пока остается лишь гипотетическим, также может стать победой Путина.
Официальные лица Брюсселя заявили, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она послужит достижению прогресса в прекращении войны России против Украины.
В частном порядке несколько собеседников говорят о "политическом ужасе" для Евросоюза, который с начала большой войны изолировал российского диктатора и ввел санкции, чтобы задушить его военную экономику.
Орбан с самого начала пытался помешать этой изоляции, блокируя санкции, поддерживая хорошие отношения с Путиным и при любой возможности критикуя международную и оборонную политику ЕС.
- Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.
- Орбан быстро отреагировал и заявил, что Венгрия готова выступить площадкой для переговоров.
- 17 октября Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность Путину: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.
