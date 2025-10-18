El Pais: Встреча Трампа с Путиным в Венгрии углубляет разногласия в ЕС относительно Кремля

В ЕС в частном порядке назвали саммит в столице Венгрии "политическим кошмаром" для блока

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Sergey Bobylev/EPA)

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште углубляет разногласия в Европейском Союзе относительно Кремля. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

В материале говорится, что государства ЕС, которые требовали места за столом переговоров, вероятно, останутся без него.

"Место проведения было тщательно выбрано; оно может быть выгодным для России, поскольку углубляет разногласия в ЕС относительно Кремля", — заявил собеседник медиа.

Он добавил, что саммит в Будапеште может оказать услугу премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого в следующем году ждут очередные выборы.

Журналисты вспомнили о встрече на Аляске, которая не принесла никакого результата в вопросе урегулирования войны, но вывела российского диктатора из изоляции. Будапештский саммит, который пока остается лишь гипотетическим, также может стать победой Путина.

Официальные лица Брюсселя заявили, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она послужит достижению прогресса в прекращении войны России против Украины.

В частном порядке несколько собеседников говорят о "политическом ужасе" для Евросоюза, который с начала большой войны изолировал российского диктатора и ввел санкции, чтобы задушить его военную экономику.

Орбан с самого начала пытался помешать этой изоляции, блокируя санкции, поддерживая хорошие отношения с Путиным и при любой возможности критикуя международную и оборонную политику ЕС.