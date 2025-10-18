"Твоя мама это сделала". В Белом доме резко ответили на вопрос о переговорах в Будапеште

Кэролайн Ливитт набросилась с критикой на репортера, который задал вопрос о месте встречи Дональда Трампа и Владимира Путина

Кэролайн Ливитт (Фото: Will Oliver/EPA)

Белый дом дал резкий ответ на вопрос журналиста относительно места встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет медиа HuffPost.

После анонса переговоров в четверг, репортер журнала связался с Белым домом, чтобы задать вопрос, почему был выбран именно Будапешт.

В конце концов, столица Венгрии была местом подписания Будапештского меморандума 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия, унаследованного после распада Советского Союза, в обмен на гарантии того, что Россия будет уважать ее территориальную целостность.

Учитывая все это, HuffPost спросил Белый дом: "Кто выбрал Будапешт?".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила через несколько минут: "Твоя мама это сделала".

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг через минуту добавил более лаконично: "Твоя мама".

После того как журналист HuffPost спросил Ливитт, считает ли она свой ответ смешным, она ответила: "Мне смешно, что ты на самом деле считаешь себя журналистом. Ты – ультралевый пропагандист, которого никто не воспринимает всерьез, включая твоих коллег в медиа, они просто не говорят тебе этого в лицо. Прекрати писать мне свои неискренние, предвзятые и глупые вопросы".