"Твоя мама это сделала". В Белом доме резко ответили на вопрос о переговорах в Будапеште
Белый дом дал резкий ответ на вопрос журналиста относительно места встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет медиа HuffPost.
После анонса переговоров в четверг, репортер журнала связался с Белым домом, чтобы задать вопрос, почему был выбран именно Будапешт.
В конце концов, столица Венгрии была местом подписания Будапештского меморандума 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия, унаследованного после распада Советского Союза, в обмен на гарантии того, что Россия будет уважать ее территориальную целостность.
Учитывая все это, HuffPost спросил Белый дом: "Кто выбрал Будапешт?".
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила через несколько минут: "Твоя мама это сделала".
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг через минуту добавил более лаконично: "Твоя мама".
После того как журналист HuffPost спросил Ливитт, считает ли она свой ответ смешным, она ответила: "Мне смешно, что ты на самом деле считаешь себя журналистом. Ты – ультралевый пропагандист, которого никто не воспринимает всерьез, включая твоих коллег в медиа, они просто не говорят тебе этого в лицо. Прекрати писать мне свои неискренние, предвзятые и глупые вопросы".
- Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.
- Орбан быстро отреагировал и заявил, что Венгрия готова выступить площадкой для переговоров.
- 17 октября Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность Путину: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.
