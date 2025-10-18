"Твоя мама це зробила". У Білому домі різко відповіли на запитання щодо перемовин у Будапешті

Керолайн Лівітт накинулась з критикою на репортера, який поставив запитання щодо місця зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна

Керолайн Лівітт (Фото: Will Oliver/EPA)

Білий дім дав різку відповідь на запитання журналіста щодо місця зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише медіа HuffPost.

Після анонсу перемовин у четвер, репортер журналу зв’язався із Білим домом, щоб поставити запитання, чому було обрано саме Будапешт.

Зрештою, столиця Угорщини була місцем підписання Будапештського меморандуму 1994 року, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, яку вона успадкувала після розпаду Радянського Союзу, в обмін на гарантії того, що Росія поважатиме її територіальну цілісність.

З огляду на все це, HuffPost запитав Білий дім: "Хто обрав Будапешт?".

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт відповіла через кілька хвилин: "Твоя мама це зробила".

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг через хвилину додав лаконічніше: "Твоя мама".

Після того як журналіст HuffPost запитав Лівітт, чи вважає вона свою відповідь смішною, вона відповіла: "Мені смішно, що ти насправді вважаєш себе журналістом. Ти – ультралівий пропагандист, якого ніхто не сприймає серйозно, включаючи твоїх колег у медіа, вони просто не кажуть тобі цього в обличчя. Припини писати мені свої нещирі, упереджені та дурні запитання".