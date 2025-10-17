У Німеччині вважають, що Угорщина має заарештувати Путіна, попри вихід з МКС

Рішення про вихід з-під юрисдикції суду набуде чинності у квітні 2026-го, тому Будапешт має виконати ордер на арешт диктатора РФ

Володимир Путін і Дональд Трамп (Фото: Gavriil Grigorov/EPA)

У Німеччині переконані, що Угорщина має заарештувати російського диктатора Володимира Путіна у випадку, якщо він приїде в Будапешт на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Таку думку висловив речник німецького Міністерства закордонних справ, цитує ntv.

За його словами, Угорщина повинна буде дотримуватися статутів Міжнародного кримінального суду (МКС) у разі можливої зустрічі Путіна й Трампа.

Речник МЗС додав, що хоча уряд у Будапешті заявив про вихід з МКС, це рішення набуде чинності лише у квітні наступного року.

Таким чином, Угорщина залишається зобов'язаною виконати ордер на арешт Путіна, якщо він в'їде на територію країни.

Чи існують винятки через можливі мирні переговори між Трампом і Путіним, необхідно з'ясувати у суді, додав речник. Це прямо не зазначено в статутах.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за обвинуваченням у воєнних злочинах, зокрема у незаконній депортації дітей з України та в незаконному переміщенні українців у Росію.

ДОВІДКА Угорщина оголосила про вихід із МКС 3 квітня 2025 року під час візиту прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Будапешта, щодо якого діє ордер. Рішення уряду країни пояснили тим, що, на їхню думку, суд "перетворився на політичний інструмент" і діє упереджено. 20 травня парламент Угорщини ухвалив закон, який офіційно запускає процес виходу з Римського статуту – основного документа, що заснував суд. Відповідно до міжнародного права, вихід набуде чинності через рік після повідомлення Генерального секретаря ООН. Цей крок зробить Угорщину першою країною Євросоюзу, яка залишить МКС, приєднавшись до небагатьох держав, що зробили це раніше – Бурунді та Філіппін.

Увечері 16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.

Орбан швидко відреагував і заявив, що Угорщина готова виступити майданчиком для переговорів.

17 жовтня Сійярто заявив, що Угорщина готова гарантувати безпеку Путіну: він зможе безперешкодно приїхати в країну і покинути її.