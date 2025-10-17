В Германии считают, что Венгрия должна арестовать Путина, несмотря на выход из МУС

Решение о выходе из-под юрисдикции суда вступит в силу в апреле 2026-го, поэтому Будапешт должен выполнить ордер на арест диктатора РФ

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Gavriil Grigorov/EPA)

В Германии убеждены, что Венгрия должна арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае, если он приедет в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал спикер немецкого Министерства иностранных дел, цитирует ntv.

По его словам, Венгрия должна будет соблюдать уставы Международного уголовного суда (МУС) в случае возможной встречи Путина и Трампа.

Спикер МИД добавил, что хотя правительство в Будапеште заявило о выходе из МУС, это решение вступит в силу только в апреле следующего года.

Таким образом, Венгрия остается обязанной выполнить ордер на арест Путина, если он въезжает на территорию страны.

Существуют ли исключения из-за возможных мирных переговоров между Трампом и Путиным, необходимо выяснить в суде, добавил спикер. Это прямо не указано в уставах.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях, в частности в незаконной депортации детей из Украины и в незаконном перемещении украинцев в Россию.

СПРАВКА Венгрия объявила о выходе из МУС 3 апреля 2025 года во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт, в отношении которого действует ордер. Решение правительства страны объяснили тем, что, по их мнению, суд "превратился в политический инструмент" и действует предвзято. 20 мая парламент Венгрии принял закон, который официально запускает процесс выхода из Римского статута – основного документа, учредившего суд. Согласно международному праву, выход вступит в силу через год после уведомления Генерального секретаря ООН. Этот шаг сделает Венгрию первой страной Евросоюза, которая покинет МУС, присоединившись к немногим государствам, сделавшим это раньше – Бурунди и Филиппинам.

Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.

Орбан быстро отреагировал и заявил, что Венгрия готова выступить площадкой для переговоров.

17 октября Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность Путину: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.