El Pais: Зустріч Трампа з Путіним в Будапешті поглиблює розбіжності в ЄС щодо Кремля
Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті поглиблює розбіжності в Європейському Союзі щодо Кремля. Про це повідомила іспанська газета El Pais із посиланням на неназваного європейського дипломата.
У матеріалі йдеться, що держави ЄС, які вимагали місця за столом переговорів, ймовірно, залишаться без нього.
"Місце проведення було ретельно обрано; воно може бути вигідним для Росії, оскільки поглиблює розбіжності в ЄС щодо Кремля", – заявив співрозмовник медіа.
Він додав, що саміт у Будапешті може зробити послугу прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, якого наступного року чекають чергові вибори.
Журналісти згадали про зустріч на Алясці, яка не принесла жодного результату у питанні врегулювання війни, але вивела російського диктатора з ізоляції. Будапештський саміт, який поки що залишається лише гіпотетичним, також може стати перемогою Путіна.
Офіційні особи Брюсселя заявили, що зустріч Трампа та Путіна буде корисною, якщо вона послужить досягненню прогресу в припиненні війни Росії проти України.
В приватному порядку кілька співрозмовників говорять про "політичний жах" для Євросоюзу, який з початку великої війни ізолював російського диктатора й запровадив санкції, щоб задушити його військову економіку.
Орбан із самого початку намагався перешкодити цій ізоляції, блокуючи санкції, підтримуючи добрі стосунки з Путіним і за будь-якої можливості критикуючи міжнародну та оборонну політику ЄС.
- Увечері 16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.
- Орбан швидко відреагував і заявив, що Угорщина готова виступити майданчиком для переговорів.
- 17 жовтня Сійярто заявив, що Угорщина готова гарантувати безпеку Путіну: він зможе безперешкодно приїхати в країну і покинути її.
