El Pais: Зустріч Трампа з Путіним в Будапешті поглиблює розбіжності в ЄС щодо Кремля

В ЄС в приватному порядку назвали саміт в столиці Угорщини "політичним кошмаром" для блоку

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: Sergey Bobylev/EPA)

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті поглиблює розбіжності в Європейському Союзі щодо Кремля. Про це повідомила іспанська газета El Pais із посиланням на неназваного європейського дипломата.

У матеріалі йдеться, що держави ЄС, які вимагали місця за столом переговорів, ймовірно, залишаться без нього.

"Місце проведення було ретельно обрано; воно може бути вигідним для Росії, оскільки поглиблює розбіжності в ЄС щодо Кремля", – заявив співрозмовник медіа.

Він додав, що саміт у Будапешті може зробити послугу прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, якого наступного року чекають чергові вибори.

Журналісти згадали про зустріч на Алясці, яка не принесла жодного результату у питанні врегулювання війни, але вивела російського диктатора з ізоляції. Будапештський саміт, який поки що залишається лише гіпотетичним, також може стати перемогою Путіна.

Офіційні особи Брюсселя заявили, що зустріч Трампа та Путіна буде корисною, якщо вона послужить досягненню прогресу в припиненні війни Росії проти України.

В приватному порядку кілька співрозмовників говорять про "політичний жах" для Євросоюзу, який з початку великої війни ізолював російського диктатора й запровадив санкції, щоб задушити його військову економіку.

Орбан із самого початку намагався перешкодити цій ізоляції, блокуючи санкції, підтримуючи добрі стосунки з Путіним і за будь-якої можливості критикуючи міжнародну та оборонну політику ЄС.